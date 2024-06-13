Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (13) em alta de 0,09%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,83 e Dólar Comercial a R$ 5,40. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 125s- 13-06-24 .mp3
Publicado em 13 de Junho de 2024 às 12:00
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