Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (12) em queda de 0,11%. No mercado de moedas, Euro está cotado a R$6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 12 de Fevereiro de 2026 às 11:46
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