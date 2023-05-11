Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (11) em queda de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Matheus Caldeiras.
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Publicado em 11 de Maio de 2023 às 11:59
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