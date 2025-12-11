Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (11) em queda de 0,17%. No mercado de moedas, Euro é negociado a R$ 6,37 e o Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 11-12-25.mp3
Publicado em 11 de Dezembro de 2025 às 11:57
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