Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (11) em alta de 1,55%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,51 e Dólar Comercial a R$ 5,37. Ouça a análise de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 11-02-21
Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 13:10
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta