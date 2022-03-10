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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (10) em baixa de 1,5%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,07

Publicado em 10 de Março de 2022 às 12:01

Publicado em 

10 mar 2022 às 12:01
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (10) em baixa de 1,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,07. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.10s - 10-03-22.mp3

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