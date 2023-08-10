Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (10) em alta de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,85. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 10-08-23
Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 12:01
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