Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (10) em alta de 0,36%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,94 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 10-02-22.mp3
Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 12:05
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta