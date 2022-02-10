Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (10) em alta de 0,36%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,94 e Dólar Comercial a R$ 5,22

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 12:05

Publicado em 

10 fev 2022 às 12:05
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (10) em alta de 0,36%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,94 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos. 
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 10-02-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados