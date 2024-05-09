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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (09) em baixa de 1,3%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,16

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 11:48

Publicado em 

09 mai 2024 às 11:48
Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (09) em baixa de 1,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.21s - 09-05-24 .mp3

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