Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (09) em baixa de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,22 e Dólar Comercial a R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 09-06-22
Publicado em 09 de Junho de 2022 às 12:00
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