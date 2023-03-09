Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (09) em baixa de 0,04%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,42 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 09-03-23.mp3
Publicado em 09 de Março de 2023 às 11:57
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