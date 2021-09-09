Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (09) em alta de 0,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 0.59s - 09-09-21.mp3
Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 12:03
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