Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (08) com pequena baixa de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 08-12-22.mp3
Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 12:03
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