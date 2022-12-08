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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (08) com pequena baixa de 0,39%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,20

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 12:03

Publicado em 

08 dez 2022 às 12:03
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (08) com pequena baixa de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 08-12-22.mp3

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