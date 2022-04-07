Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (07) em baixa de 0,1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial R$ 4,75. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.02s - 07-04-22.mp3
Publicado em 07 de Abril de 2022 às 12:01
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