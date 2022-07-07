Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (07) em alta de 2,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 5,34 . Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 07-07-22
Publicado em 07 de Julho de 2022 às 12:17
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta