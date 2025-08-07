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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (07) em alta de 1,22%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,45

Publicado em 07 de Agosto de 2025 às 12:00

Publicado em 

07 ago 2025 às 12:00
Mercado financeiro
Potencial dos milionários no ES tem atraído empresas do setor financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (07) em alta de 1,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 07-08-25

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