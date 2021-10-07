Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (07) em alta de 0,34%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,38 e Dólar Comercial a R$ 5,52. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.56s - 07-10-21.mp3
Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 12:10
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