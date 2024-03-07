Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (07) em alta de 0,12%

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (07) em ligeira alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,37 e Dólar Comercial a R$ 4,93. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 1.22s - 07-03-24
Publicado em 07 de Março de 2024 às 11:58
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