Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (06) em queda de 1,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,31 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.16s - 06-07-23.mp3
Publicado em 06 de Julho de 2023 às 12:00
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