Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (06) em alta de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,12 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.00s - 06-10-22
Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 11:57
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