Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (06) em alta de 0,44%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,15 e o Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 06-11-25.mp3
Publicado em 06 de Novembro de 2025 às 11:50
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