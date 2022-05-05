Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (05) em baixa de 2,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,27 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.24s - Marlo - 05-05-22
Publicado em 05 de Maio de 2022 às 11:59
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