Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (05) em baixa de 1,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,09 e Dólar Comercial a R$5,25. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 05-03-26.mp3
Publicado em 05 de Março de 2026 às 11:49
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