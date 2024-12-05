Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (05) em alta de 1,29%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,98. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 0.55s - 05-12-24.mp3
Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 11:58
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta