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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (05) em alta de 1,16%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,14

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 15:37

Publicado em 

05 ago 2021 às 15:37
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão Crédito: Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (05) em alta de 1,16%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,14. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 05-08-21.mp3

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