Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (05) em alta de 0,08% . No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,22 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Noite - Marlo -1.27s - 05-09-24 .mp3
Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 11:54
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