Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (04) em alta de 0,54%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,91 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.15s - 04-07-24 .mp3
Publicado em 04 de Julho de 2024 às 11:57
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