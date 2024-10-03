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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (03) em baixa de 1,1%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,05 e Dólar Comercial a R$ 5,48

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 11:56

Publicado em 

03 out 2024 às 11:56
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (03) em baixa de 1,1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,05 e Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos. 
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