Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (03) em alta de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.57s - 03-03-22
Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:00
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