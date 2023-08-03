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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (03) em alta de 0,31%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,88

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 12:05

Publicado em 

03 ago 2023 às 12:05
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (03) em alta de 0,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,88. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro manhã - Marlo - 1.08s - 03-08-23

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