Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (03) em alta de 0,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,88. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro manhã - Marlo - 1.08s - 03-08-23
Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 12:05
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