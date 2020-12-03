Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (03) em alta de 0,31%. No mercado de moedas, Dólar em queda, operando a R$ 5,14 e Euro, também em baixa, a R$ 6,25. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 03-12-20
Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 13:07
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