Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em queda de 0,23%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,53 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s- 02-03-23 .mp3
Publicado em 02 de Março de 2023 às 12:15
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