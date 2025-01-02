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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em baixa de 0,68%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 6,20

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 12:01

Publicado em 

02 jan 2025 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em baixa de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 6,20. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 02-01-24.mp3

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