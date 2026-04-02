Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em baixa de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,95 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.39s - 01-04-26.mp3
Publicado em 02 de Abril de 2026 às 11:45
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