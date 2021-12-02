Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em alta de 1,68%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 02-12-21.mp3
Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 12:14
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