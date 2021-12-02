Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em alta de 1,68%

No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 5,64

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 12:14

Publicado em 

02 dez 2021 às 12:14
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em alta de 1,68%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 02-12-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados