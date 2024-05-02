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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em alta de 1%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial a R$ 5,11

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 11:59

Publicado em 

02 mai 2024 às 11:59
Mercado financeiro
Corretoras investem em diferenciais para atrair milionários capixabas Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em alta de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46  e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.21s -02-05-24 .mp3

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