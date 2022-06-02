Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em alta de 0,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,14 e Dólar Comercial a R$ 4,79. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 02-06-22
Publicado em 02 de Junho de 2022 às 12:03
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