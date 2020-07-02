Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em alta de 0,6%

Bolsa de Valores de São Paulo operando nesta quinta-feira (02) em alta de 0,6%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar a R$ 5,33. Ouça as informações de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 02-07-20.mp3
Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:04
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