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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (01) em queda de 0,82%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 5,18

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 12:07

Publicado em 

01 dez 2022 às 12:07
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (01) em queda de 0,82%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 01-12-22.mp3

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