Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (01) em alta de 0,43%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e Dólar Comercial a R$ 5,03

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 11:57

Publicado em 

01 jun 2023 às 11:57
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (01) em alta de 0,43%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e Dólar Comercial a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 1.00s - 01-06-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Poster do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro
Entenda a operação que mira produtora de filme sobre Bolsonaro
Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados