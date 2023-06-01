Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (01) em alta de 0,43%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e Dólar Comercial a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 1.00s - 01-06-23.mp3
Publicado em 01 de Junho de 2023 às 11:57
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