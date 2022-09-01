Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (01) em baixa de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.04s - 01-09-22
Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 11:55
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