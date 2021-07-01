Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (01) com queda de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,89 e Dólar Comercial a R$ 4,96. Ouça os detalhes com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 01-07-21.mp3
Publicado em 01 de Julho de 2021 às 12:11
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