Bolsa de Valores operando nesta quinta (21) em queda de 0,81%

Bolsa de Valores operando em queda de 0,81%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - MANHA - 21-07-22
Publicado em 21 de Julho de 2022 às 12:43
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