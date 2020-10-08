Bolsa de Valores operando nesta quinta (08) em alta de 1,13%

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (09) em alta de 1,13%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,59 e Dólar Comercial a R$ 5,62. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.13s - 08-10-20
Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:15
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