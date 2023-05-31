Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (31) em baixa de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$5,08. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 1.13s - 31-05-23.mp3
Publicado em 31 de Maio de 2023 às 12:05
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