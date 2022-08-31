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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (31) em alta de 0,5%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,20 e Dólar Comercial a R$ 5,18

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 12:05

Publicado em 

31 ago 2022 às 12:05
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (31) em leve alta de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,20 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 31-08-22

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