Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (30) em baixa de 0,64%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,92 e Dólar Comercial a R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 30-06-21.mp3
Publicado em 30 de Junho de 2021 às 12:05
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