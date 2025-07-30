Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (30) em alta 0,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,41 e Dólar Comercial a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 30-07-25
Publicado em 30 de Julho de 2025 às 11:49
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