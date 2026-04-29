Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (29) em queda de 1,08%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 5,86 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 29 de Abril de 2026 às 12:02
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