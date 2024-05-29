Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (29) em queda de 0,92%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,63 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Matheus Caldeiras!
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 1.00s - 29-05-24 ).mp3
Publicado em 29 de Maio de 2024 às 11:59
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